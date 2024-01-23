По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, ночью и утром 23 января местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха 23 января ночью -5-10°, днём -1-6°, 24 января -1-6°, при прояснениях до -11°.

25 января по Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 23 января, будет облачная погода. Снег, ночью и утром в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный умеренный, ночью и утром местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, днём -1-6°. Гололедица.