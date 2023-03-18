«Крымская весна»: в Мурманске пройдёт фестиваль ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с РоссиейТоп-10 фактов о ЖКХ-сфере России: зарплаты, профессии, условия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 08:00

По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 18 марта наш регион находился в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не было, температура воздуха понижалась до -12-17° при прояснениях до -22-27°.

Днём 18 марта погоду Мурманской области будет определять очередной атлантический циклон: пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -1-6°.

19 марта циклон сместится через Кольский полуостров на юг Баренцева моря: ожидается снег, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.

20 марта ночью ожидается морозная с небольшим снегом погода, а днём, с приближением очередного циклона, усилится ветер, интенсивность осадков увеличится, температура воздуха повысится.

Сегодня, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -1-6°. Гололедица.

* * *

На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями. Уровни воды на реках практически не изменяются и к середине марта выше уровней зимней межени на 7-43 см, но ниже уровней прошлого года на 2-15 см. Толщина льда на реках Мурманской области на 15 марта была равна 40-60 см, на озерах - 60-80 см, на водохранилищах - 35-55 см. На Иовском водохранилище толщина льда равна 25 см.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика