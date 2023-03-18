По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 18 марта наш регион находился в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не было, температура воздуха понижалась до -12-17° при прояснениях до -22-27°.

Днём 18 марта погоду Мурманской области будет определять очередной атлантический циклон: пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -1-6°.

19 марта циклон сместится через Кольский полуостров на юг Баренцева моря: ожидается снег, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.

20 марта ночью ожидается морозная с небольшим снегом погода, а днём, с приближением очередного циклона, усилится ветер, интенсивность осадков увеличится, температура воздуха повысится.

Сегодня, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -1-6°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями. Уровни воды на реках практически не изменяются и к середине марта выше уровней зимней межени на 7-43 см, но ниже уровней прошлого года на 2-15 см. Толщина льда на реках Мурманской области на 15 марта была равна 40-60 см, на озерах - 60-80 см, на водохранилищах - 35-55 см. На Иовском водохранилище толщина льда равна 25 см.