Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 08:00
По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами усилится ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Балтийского моря в северо-восточном направлении. В этот период по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер. Ожидается ухудшение состояния дорог.
1 февраля интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 31 января, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
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