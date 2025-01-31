По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Балтийского моря в северо-восточном направлении. В этот период по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер. Ожидается ухудшение состояния дорог.

1 февраля интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 31 января, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.