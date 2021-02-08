Как сообщает Мурманское УГМС, 8 февраля Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии обширного циклона с центром в районе Урала. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 8 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью и утром на севере области сильный. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.