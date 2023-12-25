По Мурманской области ожидается снег, температура воздуха при прояснениях может опуститься до-8 -13°

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле, под влиянием северной периферии циклона с центром над Прибалтикой по Мурманской области, начиная с южных районов, пройдёт небольшой снег, температура воздуха постепенно повысится.

25 декабря местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -2-7° при прояснениях -8 -13° в течение суток.

Сегодня, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от 0 до -5°. Гололедица.