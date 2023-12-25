Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 08:00
По Мурманской области ожидается снег, температура воздуха при прояснениях может опуститься до-8 -13°
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле, под влиянием северной периферии циклона с центром над Прибалтикой по Мурманской области, начиная с южных районов, пройдёт небольшой снег, температура воздуха постепенно повысится.
25 декабря местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -2-7° при прояснениях -8 -13° в течение суток.
Сегодня, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Великие реки России». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Хорошо заработать, пока все отдыхают — кем работать в новогодние праздники-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен в условиях низкой активности инвесторов из-за рождественских выходных на биржах-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии