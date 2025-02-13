По Мурманской области ожидается снег зарядами, на севере местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 февраля наш регион будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии: ожидается временами снег, наиболее интенсивный на севере области, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9° при прояснениях -10-17°.

15 февраля ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с Карского моря на Канино-Колгуевский район: интенсивность осадков увеличится, местами ожидается сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -3-8°.

Сегодня, 13 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег зарядами, на севере местами сильный. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 12-64 см.

Толщина льда на 10 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляет 37-68 см.