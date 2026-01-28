По Мурманской области ожидается снижение интенсивности осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 января ожидается постепенный рост атмосферного давления и распространение на Кольский полуостров антициклона с района Скандинавии. В этот период интенсивность осадков постепенно будет уменьшаться, температура воздуха понизится и составит 28 января -9-14°, местами -19-24°, 29 января -18-23°, местами до -28°, на крайнем севере области -13-18°.

Сегодня, 28 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый, ночью в отдельных районах умеренный, позёмок. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.

29 января - ветер западный, юго-западный слабый, ночью в отдельных районах умеренный, позёмок. Местами небольшой, на крайнем севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, местами до -28°, на крайнем севере области -13-18° в течение суток.

30 января - ветер юго-западный слабый. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 20 января на реках, озерах и водохранилищах составляет 21-55 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 11-81 см.