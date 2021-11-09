По Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха ночью до -20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, температура ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -5-11°.

10 и 11 ноября погоду Кольского полуострова будет определять очередной обширный атлантический циклон, смещающийся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, 10 ноября местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -20°, днём -5-11°. Гололедица.