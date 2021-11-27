По Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха ночью до -25-30°

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха ночью -18-23° при прояснениях -25-30°, днём -15-20° местами -20-25°.

Сегодня, 27 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -25-30°, днём -13-18°, местами -20-25°. Гололедица.