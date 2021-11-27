Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха ночью до -25-30°
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха ночью -18-23° при прояснениях -25-30°, днём -15-20° местами -20-25°.
Сегодня, 27 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -25-30°, днём -13-18°, местами -20-25°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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