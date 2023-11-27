По Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха при прояснениях до -27-32°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит при прояснениях ночью -23-28°, днём -9-14° местами до -20°.

Сегодня, 27 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный, днём на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами до -24°. Гололедица.