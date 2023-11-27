Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 08:00
По Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха при прояснениях до -27-32°С
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит при прояснениях ночью -23-28°, днём -9-14° местами до -20°.
Сегодня, 27 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный, днём на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами до -24°. Гололедица.
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Последние комментарии
Наталья
25.11.23 13:47
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Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
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