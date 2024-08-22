Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается сухая и тёплая погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 августа на территории Мурманской области под влиянием антициклона сохранится сухая и тёплая погода.
23-24 августа с фронтальной системой очередного атлантического циклона на Кольский полуостров придут дожди, дневная температура воздуха в этот период составит от +15 до +21°.
Сегодня, 22 августа, будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, местами +3+8°; днём +20+25°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
22-23 августа на крайнем севере Кольского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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