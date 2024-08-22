По Мурманской области ожидается сухая и тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 августа на территории Мурманской области под влиянием антициклона сохранится сухая и тёплая погода.

23-24 августа с фронтальной системой очередного атлантического циклона на Кольский полуостров придут дожди, дневная температура воздуха в этот период составит от +15 до +21°.

Сегодня, 22 августа, будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, местами +3+8°; днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

22-23 августа на крайнем севере Кольского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.