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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.21 08:00

По Мурманской области ожидается температура воздуха в дневные часы местами до +30°

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 3 и 4 июля +18+25°, 5 июля +23+28°, на западе области местами до +30°.

Сегодня, 3 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке области +1+6°,  днём +18+23°. 

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

3 и 4 июля 2021 года по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Кольском районах, в районе г.Мурманска, г.Апатиты, г.Кировск, г.Полярные Зори V региональный класс пожарной опасности.

5 июля по Мурманской области ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности.

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Уровни воды на реках понижаются на 2-7 см за сутки, на р. Поной - на 13 см за сутки. Водность большинства рек близка к норме, на юго-западе области - 120-140 % нормы. Уровень воды на водохранилищах ниже НПУ на 1-13 см, на Кумском водохранилище - выше НПУ на 3 см.

Температура воды на реках и водохранилищах равна 12 - 17°, на горных реках 5-8°, на Серебрянском водохранилище - 10°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 2 июля в 8 чсов была +17°.

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