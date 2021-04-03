По Мурманской области ожидается температура воздуха выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха ночью понизится до -2-8°, днём воздух прогреется до +1+5°.

4 и 5 апреля погоду нашего региона будет определять восточная периферия глубокого циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 2-4° выше климатической нормы.

Сегодня, 3 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днём от 0 до +5°. Гололедица.