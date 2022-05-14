Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления и относительно тёплых воздушных масс. В этот период по Мурманской области ожидается тёплая, маловетреная погода.

16 мая с Норвежского моря в восточном направлении начнёт смещаться антициклон, который обусловит в нашем регионе поворот ветра к северным румбам. Температура воздуха начнёт понижаться и не превысит в дневные часы +4+9 градусов.

Сегодня, 14 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке умеренный дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +10+15°.