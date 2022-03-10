По Мурманской области ожидается тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, с 10 по 12 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до отметок от -2 до -9 градусов, в дневные часы преобладающая температура воздуха ожидается выше 0 градусов, местами до +5 градусов.

Сегодня, 10 марта, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой мокрый снег, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -15°, днём от -2 до +3°. Гололедица, в отдельных районах сильная.