По Мурманской области ожидается тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь. Сохранится тёплая погода.

Сегодня, 5 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +21+26°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +23+25°.

6 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный, днём на севере области восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°, на крайнем севере области +15+20°.

6 июня в областном центре ожидается ветер ночью южный, днём восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +18+20°.