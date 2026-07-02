Как сообщает Мурманское УГМС, средняя месячная температура воздуха в июне 2026 года по Мурманской области повсеместно была выше нормы в среднем на 2°С, в областном центре – на 2,8°С. В ранжированном 90-летнем ряду наблюдений июнь 2026 года со средней месячной температурой воздуха +12,2°С в Мурманске находится на 9 месте. Самым тёплым в Мурманске был июнь 2013 года со средней месячной температурой воздуха + 13,9°С, а самым холодным - июнь 1982 года со средней месячной температурой воздуха + 4,8°С.

За июнь 2026 года в областном центре выпало 119,2 мм осадков, что составляет более двух месячных климатических норм (217%).

В ближайшие дни, 2-4 июля, наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается тёплая погода, местами пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 2 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +19+24°, на крайнем севере +14+19°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура днём +16+18°.

3 июля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, северо-восточный слабый. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°, на севере области +13+18°.

3 июля в областном центре ожидается ветер восточный, северо-восточный слабый. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +15+17°.