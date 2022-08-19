По Мурманской области ожидается тёплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-21 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы температура воздуха составит от +18+23 градусов - 19 августа, до +22+27 градусов – 20 и 21 августа.

Сегодня, 19 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, при прояснениях +2+7°, днём +18+23°.