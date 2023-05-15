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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 08:00

По Мурманской области ожидается тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. По Мурманской области в этот период ожидается тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь.

Сегодня, 15 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +17+22°.

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На территории Мурманской области отмечается активное развитие весеннего половодья, начались ледоходы, реки очищаются ото льда, интенсивность роста уровней воды составляет 20-40 см в сутки, на горных реках 1-3 см.

На реках Поной и Варзуга ледоход проходит с непродолжительными заторными остановками, повышение уровней воды составляет 30-60 см в сутки.

На озерах и водохранилищах области преимущественно сохраняется ледостав, появились промоины, закраины. Рост уровней воды составляет 1-11 см в сутки

В ближайшие 2-3 суток рост уровней воды продолжится, интенсивность повышения уровней увеличится.

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