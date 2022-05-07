Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. 7 мая по Мурманской области ожидается тёплая погода: временами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +7+12°.

8 мая в наш регион будет поступать холодная воздушная масса с Баренцева моря: ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, мокрый снег, понижение температуры воздуха ночью до +3 -2°, днём до +1+6°.

9 мая влияние циклона на погоду Кольского полуострова постепенно ослабеет: местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-6°, днём +4+9°.

10 мая существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 7 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +7+12°.

Предупреждение

В период с 5 до 9 часов 7 мая на севере побережья Норвегии отмечается усиление западного, северо-западного ветра 30-33 м/с. Сохранится до 18-21 часа 7 мая.