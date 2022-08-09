По Мурманской области ожидается тёплая, преимущественно облачная с дождями погода.

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 августа Мурманская область будет находиться под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на запад Баренцева моря. По мере продвижения циклона, на Кольский полуостров будут поступать относительно тёплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно облачная с дождями погода.

Сегодня, 9 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +17+22°.