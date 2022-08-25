По Мурманской области ожидается тёплая, преимущественно сухая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 августа Кольский полуостров, в основном, будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +15 до +23 градусов.

Сегодня, 25 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +15+20°.

Предупреждение

По 26 августа в Терском районе Мурманской области и на северо-западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, в районе городов Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.