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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 08:00

По Мурманской области ожидается тёплая с дождями и порывистым ветром погода

Сегодня, 24 мая, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 мая Кольский полуостров будет находиться преимущественно под влиянием восточной части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной, в основном, над Скандинавией и Норвежским морем. По Мурманской ожидается смещение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, днём 25 мая местами возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы составит: 24 мая +11+16°, 25 мая +15+20°. 26 мая ожидается тёплая с дождями и порывистым ветром погода.

25 мая - ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днём умеренный. Ночью местами небольшой дождь, туман. Днём дождь, гроза. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.

26 мая - ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Ночью дождь, местами грозы. Днём небольшой дождь.

Сегодня, 24 мая, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.

 

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