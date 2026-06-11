По Мурманской области ожидается тёплая с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня погоду нашего региона будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: ночью ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, а днём - в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью 12 июня по Мурманской области существенных осадков не ожидается. Днём 12 июня и в течение суток 13 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с района Прибалтики в северном направлении и активных атмосферных фронтов. В этот период ожидается тёплая с дождями погода.

Сегодня, 11 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +19+24°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +21+23°.

12 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +17+22°.

12 июня в областном центре ожидается ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +18+20°.