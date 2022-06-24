Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается тёплая с кратковременными дождями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.
Сегодня, 24 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +15+20°.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
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