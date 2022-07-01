По Мурманской области ожидается тёплая, с кратковременными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области днём ожидается прохождение атмосферного фронта, кратковременные дожди, местами возможны грозы.

1 и 2 июля ожидается тёплая, с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 1 июля, будет переменная облачность. Местами дожди. Ветер северный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14°, местами до +19°, днём +18 +23°, местами до +28°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 4 июля по Мурманской области ожидается 4-5-й региональный класс пожарной опасности:

в Печенгском районе, в центральной и южной частях Кольского района, в городах Апатиты и Кировск 5-й региональный класс пожарной опасности;

в Ковдорском, Кандалакшском, Ловозерском, Терском районах, на севере Кольского района, в городах Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори 4-й региональный класс пожарной опасности.