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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 08:00

По Мурманской области ожидается умеренный, местами сильный снег

Как сообщает Мурманское УГМС,  14 марта погоду Кольского полуострова будет определять ночью  малоградиентное барическое поле, днём восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается  снег, местами сильный, температура воздуха в ночные часы -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём от -4° до +1°.

15 марта температура воздуха составит ночью -1-6°, днём от -2 - до +3°.

16 марта ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 14 марта, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днём умеренный, местами сильный снег. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. Толщина льда на 10 марта на реках, озерах и водохранилищах была равна 44-83 см. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 3-16 см.

Предупреждение

14 марта 2024 года в 3-7 часов на севере Гренландского моря отмечалось  быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 14 марта.

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