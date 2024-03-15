Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 08:00
По Мурманской области ожидается умеренный, местами сильный снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный. 15 марта температура воздуха составит ночью -1-6°, днём от -2 - до +3°.
16 марта ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 15 марта, будет облачная погода. Умеренный, местами сильный снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.
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