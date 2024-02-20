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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 08:00

По Мурманской области ожидается умеренный северо-западный ветер, в отдельных районах сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 февраля Кольский полуостров, как и ожидалось, оказался под влиянием активного циклона, сместившегося с юга Скандинавии. Прохождение циклона сопровождалось обильными снегопадами: за двое суток на большей части территории нашего региона по оперативным данным выпало от 30 до 64%, в Мурманске - 65% месячной нормы осадков. По Мурманской области местами наблюдался сильный порывистый ветер: на севере области ночью 18 февраля порывы ветра составляли 20-25 м/с, отмечалась метель с ухудшением видимости.

20 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами пройдёт снег, в отдельных районах порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -15-20° в течение суток.

Ночью 21 февраля осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -13-18°, при прояснениях до -22-27°. Днём 21 февраля и в течение суток 22 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: ожидается снег от небольшого до умеренного, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха: днём 21 февраля до -6-11°, днём 22 февраля до -3-8°.

Сегодня, 20 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.

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