По Мурманской области ожидается умеренный снег и морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег.

27 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ветер ослабеет, снег пройдёт на большей части территории Мурманской области, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -5-10°.

Сегодня, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20°. Гололедица, местами сильная.