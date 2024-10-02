Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается умеренный ветер, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет очередной активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер. 3 октября ветер ослабеет, местами пройдут небольшие осадки.
Сегодня, 2 октября, будет переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.
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