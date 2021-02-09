По Мурманской области ожидается умеренный ветер, ночью на севере местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 февраля Кольский полуостров будет находиться на западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -8-13°, при прояснениях -20-25°.

10 и 11 февраля ожидается уменьшение интенсивности осадков и небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 9 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на севере местами сильный, метель. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.