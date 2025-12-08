По Мурманской области ожидается умеренный ветер, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия антициклона с центром на севере Архангельской области. 8 декабря антициклон сместится на район Республики Коми, в нашем регионе пройдёт снег различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер.

Сегодня, 8 декабря, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер южный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём -6-11°. Гололедица.

9 декабря - ветер южный, юго-западный слабый, ночью на востоке умеренный, позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток.

10 декабря - ветер восточный слабый. Снег, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°.