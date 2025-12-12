По Мурманской области ожидается умеренный ветер, в отдельных районах сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной части циклона, центр которого ожидается в районе Республики Коми. 12 декабря ожидается увеличение интенсивности осадков, дальнейшее усиление ветра, местами метель, температура воздуха существенно не изменится.

13 декабря ночью сохранятся неблагоприятные погодные условия, а днём ожидается постепенное ослабление ветра, местами небольшой снег.

Сегодня, 12 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях до -11 в течение суток. Гололедица.

13 декабря - ветер северный, северо-восточный умеренный, местами сильный, позёмок. В отдельных районах снег. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток.

14 декабря - ветер на западе слабый переменный, на востоке северо-восточный умеренный. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -20-25°, на востоке области местами -25-30° в течение суток.