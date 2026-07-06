Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находиться под влиянием южной периферии антициклона, расположенного в Баренцевом море. 6 июля ожидается смещение активного циклона с юга России на район Архангельской области. По Мурманской области ожидается усиление северо-восточного ветра, с прохождением атмосферных фронтов дожди, наиболее интенсивные днём 6 июля, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 6 июля, по Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, днём местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха +7+12° в течение суток, местами +11+16°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Днём сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9+11° в течение суток.

7 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный, южный умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.

7 июля в областном центре ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, восточный, южный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°.

Предупреждение

6 июля на юге Кольского муниципального округа ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.