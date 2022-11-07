По Мурманской области ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 ноября арктический циклон вплотную приблизится к прибрежной части Кольского полуострова, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 7 ноября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Местами мокрый снег, снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Местами гололедица.

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В период 27 октября - 3 ноября на реках и водоёмах Мурманской области продолжалось образование ледовых явлений. В результате потепления 30 октября-2 ноября интенсивность льдообразования снижалась.

По состоянию на 3 ноября ледообразование возобновилось на реках Лотта, Ёна, Тумча и Ловозеро наблюдается неполный ледостав. На р. Ёна отмечаются зажорные явления.

Уровни воды в этот период преимущественно повысились на 1-13 см, на реках Поной (Краснощелье), Варзуга и Ёна на 24-59 см, и только на реках Монча, Балая Белая и Юкспорйок понизились на 1-5 см.

Температура воды на сегодняшний день равна: на реках 0,0-1,3°, на горных реках 0,5-1,8°, на озёрах и водохранилищах – 0,4-4,9°.