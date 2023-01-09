По Мурманской области ожидается усиление ветра, увеличение облачности

Как сообщает Мурманское УГМС, днём 9 января погоду нашего региона будет определять восточная периферия обширного циклона с центром на юге Норвежского моря. По Мурманской области, начиная с западных районов, ожидается усиление ветра, увеличение количества облачности, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 9 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный сильный, метель. Температура воздуха ночью -12-17°, на востоке области местами -20-25°, днём -7-12°. Гололедица.