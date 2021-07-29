По Мурманской области ожидается увеличение интенсивности дождей

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 июля погоду нашего региона будет определять северная периферия циклона с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+16°.

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 29 июля, будет переменная облачность. Небольшой, на юге области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°.