Мурманская область. Арктика (16+)29.07.21 08:00
По Мурманской области ожидается увеличение интенсивности дождей
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 июля погоду нашего региона будет определять северная периферия циклона с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+16°.
31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 29 июля, будет переменная облачность. Небольшой, на юге области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°.
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