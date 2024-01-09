По Мурманской области ожидается увеличение интенсивности осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 января очередной циклон сместится с запада Баренцева моря на Кольский полуостров: ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -7 -12°, при прояснениях -13 -18° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

На большинстве рек, озер и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнокосски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках забереги. Толщина льда на 25 декабря на реках, озерах и водохранилищах увеличилась за пятидневку не значительно на 0-2 см, и составляет 18-52 см. Высота снега на льду от 10 до 35 см.