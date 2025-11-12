По Мурманской области ожидается увеличение интенсивности осадков, местами усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклонической депрессии, а 13 ноября – активного циклона. смещающегося с Ботнического залива на Кольский полуостров. Днём 12 ноября и в течение суток 13 ноября, с прохождением циклона и атмосферных фронтов, увеличится интенсивность осадков, местами усилится ветер, преобладающая температура воздуха составит от -3 до +2°.

Сегодня, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге в отдельных районах сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура днём от -4 до +1°. Гололедица.

13 ноября - ветер ночью восточный умеренный, днём северо-восточный, северный сильный, метель. Снег, мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

14 ноября – ветер северный, северо-западный сильный, метель. Снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.