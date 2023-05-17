По Мурманской области ожидается увеличение количества осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 мая 2023 года в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха дня: новое значение +22,4°С, вместо +21,8°С в 1963 году. А 16 мая к 15.00 воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1977 году.

17 мая в Мурманской области ожидается увеличение количества осадков, временами дождь, днём в отдельных районах возможна гроза, температура воздуха днём составит +13+18°.

18 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Балтийского моря: ожидается дождь, местами сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 17 мая, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на западе области умеренный дождь. Ветер южный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, на востоке области +2+7°, днём +14+19°.