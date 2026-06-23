По Мурманской области ожидается, в основном, прохладная погода, временами дождь от небольшого до умеренного

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается, в основном, прохладная погода, временами дождь от небольшого до умеренного.

24-25 июня погоду Кольский полуострова будет определять западная, юго-западная периферия активного циклона, смещающегося с района Урала на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области сохранится прохладная погода, ожидается преимущественно северо-западный порывистый ветер, местами дождь.

Сегодня, 23 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +5+10° в течение суток, днём местами +11+16°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +6+8° в течение суток.

24 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный слабый, местами умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°. 25 июня - ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +9+14°.

24 июня в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +8+10°. 25 июня - ветер северо-западный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +9+11°.