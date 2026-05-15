Мурманская область. Арктика (16+)15.05.26 08:00

По Мурманской области ожидается в отдельных районах дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море и атмосферных фронтов. По Мурманской области 15 мая ожидается в отдельных районах дождь, днём воздух прогреется до +11+16°.

Сегодня, 15 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

16 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-восточный умеренный. Дождь, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +12+17°. 17 мая - ветер на западе области северный, на востоке - юго-восточный, южный умеренный. Дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°, на северо-западе +7+12°.

16 мая в областном центре ожидается ветер восточный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +12+14°. 17 мая - ветер северный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +10+12°.

На территории Мурманской области продолжается развитие весеннего половодья.

На большинстве озер и водохранилищ сохраняется ледостав, ледостав с промоинами, закраины Княжегубское и Кумское водохранилища и оз. Куэтс-Ярви – чисто, на большинстве озер ледостав с полыньями, закраины.

Уровни воды на большинстве рек выше уровней начала периода весеннего половодья на 35-90 см.

Температура воды на большинстве рек 12 мая была равна 3,1-7,7°C, на горных реках 2,8-3,2°C, на водохранилищах – 0,2-8,4°C.

Выход на лёд опасен!

