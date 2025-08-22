По Мурманской области ожидается в отдельных районах дождь. Ветер умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Гренландского моря в восточном направлении. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +7+14º.
Сегодня, 22 августа, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер ночью северо-западный, днём западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +8+13°, на юге +11+16º.
23 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +12+17°.
24 августа - ветер юго-восточный, восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.