Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.25 08:00

По Мурманской области ожидается в отдельных районах дождь. Ветер умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Гренландского моря в восточном направлении. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +7+14º.

Сегодня, 22 августа, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер ночью северо-западный, днём западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +8+13°, на юге +11+16º.

23 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +12+17°.

24 августа - ветер юго-восточный, восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
