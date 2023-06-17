Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается в отдельных районах небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 17 июня +9+14°, на западе области местами до +19°, 18-19 июня +13+18°, на юге области до +23°.

Сегодня, 17 июня, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +9+14°, на западе области местами +15+19°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

В период 15-19 июня в Печенгском, на западе Кольского и в Терском районах Мурманской области, в городах Мончегорск, Оленегорск ожидается V региональный класс пожарной опасности.