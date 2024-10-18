По Мурманской области ожидается в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в течение суток 18 октября в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +4+9°.

Сегодня, 18 октября, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6º, днём +5+10°.