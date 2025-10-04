Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии, расположенная над Норвежским морем и Скандинавией.

По Мурманской области ожидается в отдельных районах порывистый ветер, 4 октября – без существенных осадков, 5-6 октября местами пройдёт дождь. Преобладающая температура воздуха составит ночью +1+7°, в отдельных районах заморозки до -3°, в дневные часы 4 октября +6+11°, 5-6 октября +4+9°.

Сегодня, 4 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

5 октября - ветер юго-восточный слабый, днём местами до умеренного. В отдельных районах дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -5°, днём +4+9°.

6 октября - ветер юго-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +4+9°.

Предупреждение

Вчера, 3 октября, в период 16-20 часов на юге и в центральной части побережья Норвегии отмечался ветер южный, юго-восточный 30-35 м/с, сохранится до 18-21 часа 4 октября. Фиксировалось опасное волнение 10,0-12,0 метров, сохранится до 15-18 часов 5 октября.