По Мурманской области ожидается в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-31 погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами снег, 30-31 декабря в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 29 декабря -7-12°, при прояснениях -17-22°, 30-31 декабря ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 29 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер южный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.

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На реках и озёрах Мурманской области сохраняется зимний режим. По состоянию на 28 декабря на большинстве рек отмечается ледостав, ледостав с полыньями.

Толщина льда увеличивается и составляет: на реках 11-32 см, на водоемах и водохранилищах – 25-42 см, Иовское, Кумское водохранилища — 8-18 см.