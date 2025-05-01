Как сообщает Мурманское УГМС, 1 мая и ночью 2 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по югу Баренцева моря в восточном направлении, а днем 2 мая – очередного циклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается в отдельных районах сильный порывистый ветер, местами снег, мокрый снег.

2 мая - ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°.

3 мая центр циклона сместится на район Карелии: в нашем регионе ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 1 мая, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +4+9°. Местами гололедица.

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Во второй декаде апреля на реках юга Мурманской области началось развитие весенних процессов, в третьей декаде апреля — на реках восточных и центральных районах области, в северных и северо-восточных районах - сохраняются зимние условия стока.

На большинстве водных объектов отмечается ледостав, ледостав с промоинами, закраины. На горных реках забереги, чисто. 28 апреля р. Умба очистилась ото льда.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 5-30 см, на реках Поной, Чаваньга, Варзуга, Умба — на 42-98 см Толщина льда на 25 апреля на реках составляет 32-60 см, на озёрах и водохранилищах 41-72 см.

Выход на лёд опасен!