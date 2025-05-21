Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 08:00
По Мурманской области ожидается в отдельных районах сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная, северо-западная периферия циклона с центром над Карелией – Архангельской областью. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер.
22 мая - ветер северо-восточный, восточный умеренный. Местами небольшой мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°.
23 мая - ветер восточный, юго-восточный слабый. Без существенных осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +9+14°.
Сегодня, 21 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°.
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